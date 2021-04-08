Загреб, , 07:19 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после пресс-конференции Европейского агенства по лекарственным средствам 7 апреля заявил, что Хорватия продолжает вакцинацию прививкой компании AstraZeneca. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Пленкович выступил с заявлением о вакцине компании AstraZeneca после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что существует связь между этой вакциной и образованием редких сгустков крови. В агентстве подчеркнули, что польза от вакцинации вакциной этой компании по-прежнему превышает риски из-за возможных побочных эффектов. Но при этом в агенстве также добавили, что образование сгустков крови должно быть выключено в список возможных редких побочных эффектов.

Напомним, ранее Хорватия наибольшее число вакцин от коронавируса заказала именно у компании AstraZeneca.