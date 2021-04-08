Светлана Рыбина, 8 апреля 2021, 10:30 — REGNUM Заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 апреля в социальной сети Facebook.

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
МИД России

«А зачем им там наш посол? С таким уровнем отношений он и не нужен», — считает Александр В.

Некоторые комментаторы выразили своё непонимание того, зачем России вообще дипломаты в Соединённых Штатах. Граждане уверены, что Вашингтон пытается подманивать Москву конфеткой в виде вероятности возобновления диалога.

«Интересно, кому нужнее присутствие российского посла в США? Американцам или гражданам России?» — задаётся вопросом Alex P.

Часть людей считает, что дипломат может вернуться в США только после публичных извинений президента страны Джозефа Байдена, который допустил оскорбительное высказывание в стороны главы Российской Федерации.

«Пусть Байден извинится перед Путиным. Такого хамского и наглого поведения со стороны США нельзя прощать», — поделилась своим мнением Марина П.

Анатолий Антонов. 2015
Анатолий Антонов. 2015
Минобороны России

Ряд пользователей выразил своё мнение, согласно которому Байден назвал Путина «убийцей» не по случайному стечению обстоятельств, поэтому «давать заднюю» и приносить свои извинения он не намерен.

«Да пускай сидит в Москве. Или ещё кто-то думает, что Байден вдруг изменит своё мнение о Путине и политике России?!» — пишет Azer Q.

Отдельные комментаторы призвали руководство России перестать дипломатничать с Америкой и называть вещи своими именами.

«Война давно уже идёт, надо это заявить официально и называть штаты противниками, а не «партнёрами». Надо отменять бюджетное правило и перестать выкупать гособлигации США, вернуть ЦБ под контроль государства», — написал Матвей П.

Нашлись и те, кто призвал российские власти вернуться к диалогу с США с позиции силы. Иначе, считают граждане, они другого языка попросту не понимают.

«Антонову уже пора снять свой дипломатический пиджак и надеть военный китель», — считает Кирилл О.

Напомним, 7 апреля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил РИА Новости о том, что российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон.