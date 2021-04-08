8 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили ситуацию с российским послом в США.

Светлана Рыбина, , 10:30 — REGNUM Заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 апреля в социальной сети Facebook.

Анатолий Антонов МИД России

«А зачем им там наш посол? С таким уровнем отношений он и не нужен», — считает Александр В.

Некоторые комментаторы выразили своё непонимание того, зачем России вообще дипломаты в Соединённых Штатах. Граждане уверены, что Вашингтон пытается подманивать Москву конфеткой в виде вероятности возобновления диалога.

«Интересно, кому нужнее присутствие российского посла в США? Американцам или гражданам России?» — задаётся вопросом Alex P.

Часть людей считает, что дипломат может вернуться в США только после публичных извинений президента страны Джозефа Байдена, который допустил оскорбительное высказывание в стороны главы Российской Федерации.

«Пусть Байден извинится перед Путиным. Такого хамского и наглого поведения со стороны США нельзя прощать», — поделилась своим мнением Марина П.

Анатолий Антонов. 2015 Минобороны России

Ряд пользователей выразил своё мнение, согласно которому Байден назвал Путина «убийцей» не по случайному стечению обстоятельств, поэтому «давать заднюю» и приносить свои извинения он не намерен.

«Да пускай сидит в Москве. Или ещё кто-то думает, что Байден вдруг изменит своё мнение о Путине и политике России?!» — пишет Azer Q.

Отдельные комментаторы призвали руководство России перестать дипломатничать с Америкой и называть вещи своими именами.

«Война давно уже идёт, надо это заявить официально и называть штаты противниками, а не «партнёрами». Надо отменять бюджетное правило и перестать выкупать гособлигации США, вернуть ЦБ под контроль государства», — написал Матвей П.

Нашлись и те, кто призвал российские власти вернуться к диалогу с США с позиции силы. Иначе, считают граждане, они другого языка попросту не понимают.

«Антонову уже пора снять свой дипломатический пиджак и надеть военный китель», — считает Кирилл О.

Напомним, 7 апреля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил РИА Новости о том, что российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон.