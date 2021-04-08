8 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 09:27 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина встретиться премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 апреля в социальной сети Facebook.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соловей запел другую песню. А как же Искандеры, Су и многое-многое другое?» — задаётся вопросом Лилия Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что как-то слишком быстро Пашинян переобулся и занял пророссийскую позицию, встречается с Путиным и прочее. Граждане призвали его прилюдно озвучить отношение к Крыму, чтобы понять, насколько честны его действия.

«Пусть начнёт свой визит заявлением: «Крым — это Россия». Иначе следует гнать попрошайку», — считает Игорь А.

Некоторые комментаторы призвали прогнать Пашиняна. От него, уверены люди, добра ждать не стоит. Выпросит помощь, вернётся в Армению и продолжит хаять Россию.

«Он должен сказать, что это самые приоритетные отношения. А так, пусть бежит к другим помощи просить», — пишет Александр В.

Ряд граждан считает, Пашинян — отвратительный человек, который стал причиной кровавого проигрыша его страны в Нагорном Карабахе. Поэтому встречаться с ним, считают пользователи, нельзя.

«Как Путин может встречаться в этим человеком? Себя же нужно не уважать. И вообще, зачем России Армения во главе с Пашиняном? Она для чего?» — задаётся вопросом Татьяна Л.

Встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном. 7 апреля 2021 года, Москва Kremlin.ru

Часть людей предположила, что Путин полностью отдаёт себе отчёт в том, кем, на самом деле, является Пашинян. Просто он привык в любой ситуации сохранять этикет, считают граждане.

«Вообще это соросовский воспитанник. Уж не знаю, о чём с ним Путин может говорить, но, конечно, президент России будет соблюдать этикет», — написал Олег Г.

Нашлись и те, кто призвал пользователей успокоиться и проследить за тем, какие последствия станут итогом переговоров президента России с премьер-министром Армении.

«Посмотрим, что будет по итогам переговоров. Сейчас забегать вперёд неуместно. Ну, а армяне, в конце концов, должны определиться в своём политическом векторе. Как говорят: «Лучше быть или с молотом, или с наковальней, чем между ними» — написал Vuqar A.

Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин провёл встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.