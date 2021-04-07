Рабат, 8 апреля, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Заказ на поставку из Китая 10 млн доз различных вакцин от коронавирусной инфекции сделало Марокко. Об этом 7 апреля сообщило агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

(сс) Ministerio de Defensa del Perú-1 Китайская вакцина Sinopharm

Заявление по поводу договоренностей сделал председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в ходе разговора со спикером нижней палаты марокканского парламента Хабибом аль-Мальки.

Заказ будет выполнен в течение апреля и мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта марокканский министр здравоохранения Халед Айт Талеб заявил, что власти Марокко ожидают поступления двух партий российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в апреле и марте этого года.