Марокко договорилось о поставке 10 млн доз вакцин от COVID-19 из Китая
Рабат, 8 апреля, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Заказ на поставку из Китая 10 млн доз различных вакцин от коронавирусной инфекции сделало Марокко. Об этом 7 апреля сообщило агентство Maghreb Arabe Press (MAP).
(сс) Ministerio de Defensa del Perú-1
Китайская вакцина Sinopharm
Заявление по поводу договоренностей сделал председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в ходе разговора со спикером нижней палаты марокканского парламента Хабибом аль-Мальки.
Заказ будет выполнен в течение апреля и мая 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта марокканский министр здравоохранения Халед Айт Талеб заявил, что власти Марокко ожидают поступления двух партий российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в апреле и марте этого года.