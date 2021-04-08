Подгорица, , 02:38 — REGNUM Посол Франции в Черногории Кристиан Тимонийе в интервью черногорскому телеканалу RCTG 7 апреля прокомментировал просьбу премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича об отставке министра юстиции этой страны Владимира Лепосавича. Он заявил, что его заявления о геноциде в Сребренице «вызвало бурю эмоций, как в регионе, так и во всем мире».

«Я понимаю резкую реакцию премьер-министра Кривокапича с точки зрения обязательств перед международным сообществом, но и с точки зрения своих задач, в отношении своего народа, потому что некоторые соглашения были приняты после выборов. Было подтверждено, что Черногория останется верной европейским и международным ценностям», — отметил посол.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице «. По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».