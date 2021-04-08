Белград, , 04:10 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 7 апреля провела переговоры с министром экспорта Соединенного Королевства Грэмом Стюартом по поводу углубления двусторонних отношений и усиления сотрудничества с Великобританией во многих областях. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Брнабич отметила, что отношения между двумя странами очень позитивны, но необходимо направить усилия на дальнейшее развитие экономического и торгового сотрудничества, добавив, что Сербия заинтересована в увеличении инвестиций в Соединенное Королевство и сотрудничестве в реализации стратегических проектов, которые находятся в стадии разработки.

Говоря об охране окружающей среды и борьбе с изменением климата в качестве одного из приоритетов правительства Сербии, Брнабич выразила уверенность в том, что в этой области будет налажено более интенсивное сотрудничество. Она подчеркнула, что сотрудничество с британскими партнерами может иметь большое значение в строительстве «зеленой экономики» и «зеленой энергетики».

Стюарт подчеркнул, что были достигнуты хорошие условия для развития политических и экономических отношений, подтвердив, что Соединенное королевство заинтересовано в укреплении сотрудничества посредством реализации инфраструктурных проектов.