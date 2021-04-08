Амстердам, , 00:56 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало, что образование тромбов является «очень редким» побочным эффектом от применения вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает 7 апреля Le Monde.

ЕМА установило возможную связь вакцинации AstraZeneca «с очень редкими случаями образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов», но при этом настаивает, что баланс между выгодой и риском остается «положительным». По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, вакцина «очень эффективна» и «спасает жизни».

В агентстве считают, что образование тромбов в крови должно быть включено в список «очень редких» побочных эффектов от применения вакцины AstraZeneca.

«Конкретные факторы риска, такие как возраст, пол или история болезни, не могут являться причинами образования тромбозов, потому что данные события происходят в любом возрасте».

Эмер Кук «Более правдоподобным объяснением этих редких побочных эффектов является иммунная реакция на вакцину».

ЕМА также уточняет, что фармакологические исследования будут продолжаться и что по мере поступления новых данных будут приниматься любые необходимые решения.

Напомним, во Франции зафиксировано несколько случаев смерти после вакцинации первой дозой AstraZeneca. Родственники скончавшихся заявляют, у тех не было хронических заболеваний перед вакцинацией, и уже подают в суд за «непредумышленное убийство». На севере страны граждане стали массово отказываться от вакцинации AstraZeneca.

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