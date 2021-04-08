Минск, , 00:48 — REGNUM После того, как 21 марта научный сотрудник белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны Юрий Кувшинов провёл экскурсию для курсантов МВД, они его задержали, а суд оформил 15 суток ареста. Поводом стало ношение гидом националистической символики, которую использовали белорусские пособники гитлеровских оккупантов.

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По словам Кувшинова, он носил значок с литовским гербом «Погоня», а во время экскурсии рассказывал про бело-красно-белый флаг — также символ белорусских националистов-коллаборационистов. Отметим, эта символика активно используется оппозицией во время поствыборных протестных выступлений и официально не запрещена.

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Кувшинов рассказал также, при задержании он оказал сопротивление сотрудникам милиции, о чём был составлен соответствующий протокол. Как сообщает русофобское бульварное издание «Наша нива», во время судебного разбирательства милиционер перепутал место задержания сотрудника белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны.

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