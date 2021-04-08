Минск, , 00:44 — REGNUM При подавлении массовых протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года власти Белоруссии «систематически применяли пытки и другие виды жестокого обращения к задержанным на акциях протеста, в том числе к участникам, журналистам и случайным прохожим». Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International в своём годовом докладе «Права человека в современном мире».

Там также отмечено, что на начальном этапе пандемии, в 2020 году власти Белоруссии не дали надлежащего ответа на пандемию. «Президент Александр Лукашенко назвал COVID-19 «психозом», обвинив погибших от болезни людей в неправильном образе жизни. Он предлагал ездить на тракторе, пить водку и ходить в сауну в качестве профилактики и отказывался вводить серьёзные ограничения», — сказано в документе.

Оценивая хроническую белорусскую проблему свободы выражения мнений, «Международная амнистия» констатировала: «В стране сурово ограничивалось право на свободу выражения мнений с целью не допустить никаких оппозиционных высказываний и инакомыслия. Среди прочего преследованиям подвергались отдельные люди и СМИ, принимались законодательные поправки, оказывалось административное давление и применялись различные технические средства, такие как отключение интернета». В докладе отмечено: «Представители государственных силовых ведомств убили не менее четырёх человек, ещё несколько человек скончались при подозрительных обстоятельствах».

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Также в Белоруссии сохранялись жёсткие и неправомерные ограничения права на свободу собраний, сказано в докладе. «Не только протестующие демонстранты, но и журналисты были «произвольно задержаны, в том числе с незаконным применением силы, людьми в штатском, передвигавшимися в автомобилях без опознавательных знаков», — обратили в внимание в «Международной амнистии».

По её данным, эксперты ООН получили 450 задокументированных свидетельств о жестоком обращении с задержанными и фактах чудовищных злоупотреблений. «В них описано, как протестующих пытали и подвергали жестокому обращению при задержании, перевозке и под стражей в чрезвычайно переполненных изоляторах. Демонстрантов унижали, жестоко избивали, подвергали сексуальному насилию (в том числе женщин и несовершеннолетних), а также в течение длительного времени нахождения под стражей не давали им пищи, чистой воды и не оказывали медицинской помощи. Кроме того, задержанных лишали права информировать родственников о своём местонахождении, причём в некоторых случаях —на протяжении всего срока их административного ареста, а также не давали им связываться с адвокатами. Передачи и письма не доставляли, тёплую одежду и средства гигиены, в том числе у менструирующих женщин, изымали», — обратили внимание авторы доклада.

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