Анкара, , 03:44 — REGNUM Центральный банк Турции выстроит экономическую, технологическую и правовую инфраструктуру цифровой валюты к концу 2021 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 7 апреля.

В рамках пакета экономических реформ, объявленного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, работа по созданию экономической, технологической и правовой инфраструктуры цифровой валюты будет проводиться ответственными учреждениями, в том числе ЦБ Турции и финансовым управлением президента.

Отмечается, что в переходе на частные цифровые валюты основную роль играет центральный банк, финансовые модели и денежно-кредитная политика. В турецких СМИ также указывают, что центральный банк Турции чувствует ответственность за реагирование на резкое развитие криптовалют и повышение эффективности платежных систем.

Цифровые валюты бросают вызов традиционным структурам финансовой системы, и на этом фоне центральные банки сталкиваются с угрозой того, что люди могут хранить, тратить и перемещать средства, не полагаясь на номинальную валюту. Это рассматривается как серьезная угроза традиционной роли центральных банков в денежно-кредитной политике.