Эль-Кувейт, , 00:28 — REGNUM В Кувейте общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 240 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В частности, за минувшие сутки в эмирате выявили 1517 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в Кувейте достигло 241 469. Также за 7 апреля в эмирате умерли еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Кувейте от осложнений COVID-19 умерли 1379 человек.

При этом уже 226 026 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений. В настоящее время в Кувейте числится 14 064 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 207 пациентов находятся в реанимации.