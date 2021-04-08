8 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили предупреждение главы ДНР в сторону Киева, что нападение будет иметь серьёзные последствия.

Тимур Кондратьев, , 09:00 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что если Киев пойдет в наступление, ДНР не остановится на своих нынешних границах, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

»Надо уже признать эти территории! Хватит жертв!», — пишет Лида Б.

Многие пользователи оказались разгневаны последними событиями в Донбассе и жертвам среди детей. Граждане призвали руководство ДНР дать Украине понимание того, что такие преступления будут караться крайне жестоко.

«Может хватит толерастничать с ними? Видится здесь скорее логика кота Леопольда, нежели уверенный аргумент, который позволит предотвратить нападение Украины на ДНР и ЛНР. Они должны понять, если сунутся в Донбасс, то станут удобрениями!» — написал Олег К.

Некоторые комментаторы уверены, что слова Пушилина не являются преувеличением, и Донбасс действительно пойдёт вперёд, в сторону Киева.

«Думаю, ЛДНР действительно будет трудно остановить на границах Донбасса, в случае начала войны. Градус терпения уже на пределе, особенно когда так цинично убивают детей», — предположил Сергей Ш.

Часть людей призвала руководство России помочь республикам в защите от украинских агрессоров. Граждане уверены, что вооружённый аргумент со стороны Москвы оказал бы благоприятное воздействие на горячие головы в Киеве.

«По-хорошему ввести туда бы войска нам. И все бы мигом языки в задницы позасовывали. Но, к сожалению, это малореальное стечение обстоятельств», — поделился своим мнением Дмитрий Ф.

Бойцы ВС ДНР в окопах © СВ ДНР

Ряд граждан предположил, что ситуация выглядит патовой, ведь США, после того, как они пообещали помощь Украине, не даст Киеву пасть. Иначе, уверены люди, падёт сам Вашингтон.

«На кону стоит слово США, согласно которому они взяли Украину под свою защиту. Если слово не сдержат, тогда для всего мира всё будет ясно», — считает Павел П.

Нашлись и те, кто выразил надежду, что война обойдёт Донбасс и Запад даст Киеву отмашку на мирное урегулирование ситуации.

«Надеюсь, никакой войны не будет! Разум должен победить!» — пишет Оля Л.

Напомним, 7 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что, если Киев пойдёт в наступление, ДНР не остановится на своих нынешних границах.