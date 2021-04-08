Анкара, , 04:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 апреля на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития заявил, что фундамент канала «Стамбул» будет заложен летом 2021 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Канал «Стамбул» длиной 45 километров, глубиной 21 метр, шириной основания 275 метров, имеющий ширину 360 метров в самом узком месте, станет новой ведущей артерией региона», — отметил он.

Эрдоган сообщил, что Турция в значительной степени завершила подготовку к строительству канала Стамбул, «крупнейшему и стратегически важному инфраструктурному проекту в стране».

«В 1930-х годах через пролив Босфор проходило 3 тысячи судов, сегодня этот показатель составляет более 40 тысяч. Для сравнения, через Панамский канал проходит около 13 тысяч судов в год, а через Суэцкий канал — около 17 тысяч. Конечно, я даже не упоминаю о доходах от других каналов. В то время как пропускная способность безопасного судна через Босфор составляет 25 тысяч. То есть мы создадим новые возможности для движения судов через наши проливы», — сказал Эрдоган.