Анкара, 8 апреля, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 апреля на заседании парламентской группы «Партии справедливости и развития» заявил, что фундамент канала «Стамбул» будет заложен летом 2021 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

(сс) Mark Ahsmann Стамбул

Реджеп Тайип Эрдоган «Канал «Стамбул» длиной 45 километров, глубиной 21 метр, шириной основания 275 метров, имеющий ширину 360 метров в самом узком месте, станет новой ведущей артерией региона».

Эрдоган сообщил, что Турция в значительной степени завершила подготовку к строительству канала Стамбул, «крупнейшему и стратегически важному инфраструктурному проекту в стране».