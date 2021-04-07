Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Поклонник Call of Duty: Warzone показал, как могла бы выглядеть в многопользовательском шутере штурмовая винтовка UNSC из игр серии Halo. Видео было опубликовано 7 апреля на портале GamesRadar.

В своём ролике пользователь форума Reddit acoolrocket смешал игровой процесс Call of Duty: Warzone с 3D-анимацией. Во второй части видео он показал, как совместил созданную модель UNSC с видео из игры.

В марте 2021 года разработчики сборника игр Halo: The Master Chief Collection добавили в третью часть Halo новые скины (образы) оружия, брони и транспорта. Стоит отметить, что они сделали это через 14 лет после релиза игры.

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