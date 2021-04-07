Рим, , 23:43 — REGNUM Издательская компания Digital Bros (505 Games) объявила, что по состоянию на конец 2020 года ПК-версия игры Death Stranding принесла доход в размере €23 млн ($27,3 млн). Об этом 7 апреля сообщил портал DSOGaming.

Death Stranding Ru.wikipedia.org

Информация была опубликована в очередном финансовом отчёте компании. Стоит отметить, что таких показателей ПК-версии Death Stranding удалось достичь за пять месяцев (релиз на ПК состоялся 14 июля 2020 года).

Напомним, разработкой Death Stranding занималась студия Kojima Productions японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Изначально игра вышла в качестве эксклюзива на консоли PlayStation 4 8 ноября 2019 года.

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