Рим, 7 апреля, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Издательская компания Digital Bros (505 Games) объявила, что по состоянию на конец 2020 года ПК-версия игры Death Stranding принесла доход в размере €23 млн ($27,3 млн). Об этом 7 апреля сообщил портал DSOGaming.

Ru.wikipedia.org Death Stranding

Информация была опубликована в очередном финансовом отчёте компании. Стоит отметить, что таких показателей ПК-версии Death Stranding удалось достичь за пять месяцев (релиз на ПК состоялся 14 июля 2020 года).

Напомним, разработкой Death Stranding занималась студия Kojima Productions японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Изначально 8 ноября 2019 года игра вышла в качестве эксклюзива на консоли PlayStation 4.