Анкара, 7 апреля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Двое турецких военнослужащих погибли 7 апреля на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

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Согласно распространённому заявлению, военнослужащие погибли в результате нападения курдских «Сил народной самообороны», которые в Турции считаются террористической организацией.

Уточняется, что боестолкновение произошло в районе операции «Оливковая ветвь», проводимой Турцией против курдов на севере Сирии.

По данным турецких военных, в результате ответного огня были убиты по меньшей мере три члена Рабочей партии Курдистана.