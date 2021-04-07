Анкара, , 23:35 — REGNUM Анкара и Баку начали реализацию пунктов плана модернизации Вооруженных сил Азербайджана, заявил 7 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, одной из целей этой модернизации является повышение уровня взаимодействия «армий двух братских стран».

«Мы подготовили и приступили к реализации «дорожной карты», направленной на реструктуризацию и модернизацию азербайджанской армии в соответствии с современными требованиями и для повышения уровня взаимодействия армий двух братских стран в будущем», — цитирует слова Акара пресс-служба военного ведомства Турции.

Акар отметил, что в 2021 году были проведены два совместных военных учения, которые были направлены на укрепление сотрудничества.

«Турция и Азербайджан полны решимости защищать свои интересы, стабильность, и все должны знать, на что мы способны», — заявил Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении создать армию, представляющую из себя уменьшенную копию турецких вооруженных сил.

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