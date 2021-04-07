Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Есть ли американские военный корабли в настоящее время в Чёрном море, представитель Пентагона Джон Кирби затруднился ответить журналистам 7 апреля.

Сказав, что оперативных данных по этому вопросу у него нет, представитель американского оборонного ведомства добавил:

«У нас проходят рутинные операции в Чёрном море, но я не знаю, есть ли сейчас там наши корабли или нет».

Читайте также: В Киеве назвали учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО проводит учения Defender Europe 2021, в ходе которых, как заявляют на Украине, «на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается» «война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ рассказал, как НАТО помогает Украине вести войну