Вашингтон, 7 апреля, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Американское министерство юстиции подготовило два пакета санкций против «Северного потока — 2». Однако решение о введении новых мер в отношении почти достроенного газопровода еще не было принято, сообщает 7 апреля Politico.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Известно, что новые санкции затронут швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Также под прессинг попадает глава компании Матиас Варниг.

Отмечается, что данный проект будет отправлен в Конгресс в конце мая.

Как сообщало ИА REGNUM, во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация президента США Джо Байдена продолжает выступать против строительства «Северного потока — 2». По его словам, российско-германский газопровод противоречит принципам энергетической безопасности партнёров США из Евросоюза и в первую очередь «угрожает интересам Украины и Польши».