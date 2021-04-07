Москва, , 23:20 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился информацией о текущем состоянии полузащитника команды Антона Миранчука.

«Он готов, просто он много пропустил. Он должен получить хороший момент для возвращения на поле. Этот момент недалек. И свой момент он использует, я уверен», — приводит слова специалиста портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня «Локомотив» взял верх над «Сочи» в четвертьфинале Кубка России, обыграв соперника со счетом 3:1.