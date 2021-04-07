Вашингтон, , 23:17 — REGNUM В США неизвестные активисты распространяют призывы к участию в маршах под лозунгом «Защиты белых жизней».

По информации с крупнейшей площадки этой акции в мессенджере Telegram, организаторы намерены провести «Марш в защиту белых жизней» в Нью-Йорке, Сиэтле, Чикаго, Детройте, Орландо и иных городах США.

Марши провозглашаются мирными, но при этом администраторы групп рекомендуют их участникам скрывать лицо и приходить в одежде без ярких деталей.

Кроме того, потенциальным участникам маршей советуют продумывать пути отхода.

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