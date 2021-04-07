Париж, , 23:15 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 6 апреля в интервью для France 24 посетовала на то, что французская полиция с должным рвением преследует только нарушителей антикоронавирусных ограничений, а не реальных преступников.

Марин Ле Пен «Хотелось бы, чтобы в преследовании грабителей, воров, насильников и убийц [у полиции] было бы столько же энергии, сколько в преследовании людей со спущенной маской!»

Напомним, на сегодняшний день во Франции штраф в 135 евро за отсутствие маски распространяется даже на случаи, когда маска не закрывает только нос. Патрулирующие улицы полицейские бдительно следят за соблюдением этого правила.

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