Париж, 7 апреля 2021, 23:15 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 6 апреля в интервью для France 24 посетовала на то, что французская полиция с должным рвением преследует только нарушителей антикоронавирусных ограничений, а не реальных преступников.
Напомним, на сегодняшний день во Франции штраф в 135 евро за отсутствие маски распространяется даже на случаи, когда маска не закрывает только нос. Патрулирующие улицы полицейские бдительно следят за соблюдением этого правила.
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