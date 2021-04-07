Анкара, , 23:20 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции решительно осудили слова заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвичиотиса о Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Турция и Греция (сс) Future Perfect at Sunrise

«Мы решительно осуждаем аморальные заявления заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвичиотиса о нашей стране и нашем президенте. Они противоречат политическим и дипломатическим нормам и правилам», — указано в сообщении МИД Турции.

В МИД Турции напомнили, что Анкарой предпринимаются новые шаги для поддержания диалога между Турцией и Грецией.

«Мы считаем преднамеренным то, что греческие власти настойчиво продолжают провокационные и усиливающие напряженность действия и риторику в отношении нашей страны. Мы призываем греческое политическое руководство к ответственности, здравому смыслу и искренности в его риторике по отношению к Турции, а также развитию диалога между двумя странами», — отметили в МИД Турции.

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