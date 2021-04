Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM В сеть выложили рекламное видео будущего триллера «Те, кто желает мне смерти (Those Who Wish Me Dead). Ролик был опубликован 7 апреля на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Главную роль в картине исполнит Анджелина Джоли, она сыграет пожарного инспектора и эксперта по выживанию Ханну Фарбер, которая страдает из-за того, что не смогла спасти людей, погибших в пожаре. По сюжету, героиня Джоли будет пытаться спасти ребёнка, который случайно стал свидетелем убийства.

В основу картины лёг одноимённый роман Майкла Кориты. Писатель выступает в качестве одного из сценаристов проекта. В фильме также снимутся Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Тайлер Перри («Мэдея на похоронах»), Джон Бернтал («ходячие мертвецы», «Каратель») и Эйдан Гиллен («Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»).

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел финальный трейлер боевика «Без жалости» с Майклом Б. Джорданом