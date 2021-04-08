Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга 7 апреля не дал однозначного ответа на вопрос, намерены ли США продемонстрировать свое желание идти на контакт с Россией.

«Я задам быстрый вопрос по поводу России, на который достаточно ответа да или нет. Москва говорит, что готова прислать посла и пойти на контакт, если администрация Белого дома подаст хоть какой-нибудь сигнал своей заинтересованности в восстановлении российско-американских отношений. Подаст ли?», — поинтересовался журналист.

«Как я уже говорил, у нас есть серьезные разногласия с Россией, но мы также хотим предсказуемых и стабильных отношений, а это может быть достигнуто с помощью дипломатии», — повторил Прайс ранее высказанную позицию Белого дома.

Таким образом, вопрос о том, когда Вашингтон все же ответит на инициативу Москвы начать диалог, остался открытым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соединённым Штатам и России предстоит пережить «трудные дни», но, несмотря на разногласия, в Вашингтоне рассчитывают сохранить диалог для работы по ключевым направлениям. Об этом заявил 22 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.