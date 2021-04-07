Регенбург, , 23:08 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, бременских «Вердер» противостоял «Регенсбургу» из Второй бундеслиги в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Встреча прошла на стадионе «Континенталь Арена» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный мяч был забит на 52-й минуте нападающим «Вердера» Юя Осако.

Таким образом, бременский клуб гарантировал себе участие в полуфинале Кубка Германии, где встретится с «Лейпцигом». Также в полуфинале между собой сыграют дортмундская «Боруссия» и «Хольштайн Киль».