Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве парки подготовили специальную программу в честь 60-летия первого полёта человека в космос. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

В парках департамента культуры Москвы можно посетить космический перфоманс, посмотреть кино и увидеть картины Алексея Леонова. Мероприятия запланированы с 11 по 30 апреля.

«В ближайшие недели горожан ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Основная часть событий намечена на 12 апреля — на День космонавтики», — сказала Сергунина.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрограмму ко дню космонавтики подготовили библиотеки Москвы.