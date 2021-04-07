* запрещённая в России организация

Дамаск, 7 апреля, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Фронтовые бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли авиаудары по учебному центру боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 апреля агентство «Русская Весна».

Mil.ru ВКС РФ

По утверждению агентства, воздушными ударами были уничтожены несколько единиц бронетехники и учебный лагерь террористов в районе населённого пункта Басанкуль. Потери в живой силе уточняются.

По неофициальным данным, эти авиаудары стали «ответом» на артобстрелы, которым протурецкие боевики и террористы из «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединенные оперативным командованием «Аль-Фатх Аль-Мубин», подвергли поселки Аль-Кабира, Джарада и Дадих в южной части провинции Идлиб.

Кроме того сообщается, что бандформирования, остающиеся в зоне «Идлиб», получили от турецкой стороны 155-мм гаубицы М114.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ