Афины , , 23:05 — REGNUM В Греции за сутки выявили 3445 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 7 апреля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 285 015 случаев заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 749 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1805 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.

За сутки в стране были госпитализированы 524 пациента с COVID-19, что на 19,5% больше, чем днем ранее. Среднее число госпитализированных за последнюю неделю составляет 517, что на 20% выше, чем неделей ранее.

Смертность от COVID-19 в Греции достигла пика в декабре прошлого года, после чего резко сократилась в январе и снова начала возрастать в конце февраля. 95,8% погибших имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет. Еще 75 пациентов умерли, и теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 8 607: за неделю в стране умерли свыше 500 человек с диагнозом COVID-19.

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