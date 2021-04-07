7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв главы Центрального Банка России отказаться от госрегулирования цен на продукты в стране.

Артур Савин, , 23:25 — REGNUM Заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в котором она призвала как можно скорее отказаться от административного ограничения цен, породило споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Эльвира Набиуллина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Что касается Набиуллиной, то принцип такой: послушай и сделай всё наоборот», — написал Валерий Ф.

Многие пользователи уверены, что прислушиваться к мнению Набиуллиной ни в коем случае нельзя. Граждане уверены, что её советы могут привести страну только лишь к ещё большему обнищанию.

«Зашибись. Отдать все вожжи в руки капиталистов и надеяться, что капиталист когда-нибудь скажет: «Всё, мне этих денег хватит!». Она серьёзно? А нафига тогда нужна она и ЦБ? Может тогда уж и без них можно за растущим курсом евро следить?» — задаётся вопросом Ник В.

Некоторые комментаторы всё же прислушались к голосу главы Центробанка. По их мнению, государственное регулировании в области цен на продукты не является гибким инструментом, и может, в конце концов, дорого обойтись экономике страны.

«Я, может, ей тоже не доволен, но вот в этот раз она дело говорит. Вы разве не понимаете, чем плохо государственное регулирование цен?» — обращается Игорь Г.

Часть людей однозначно поддержала предложение Набиуллиной. Граждане считают, что рынок сам себя отрегулирует и ему ни в коем случае нельзя мешать.

«Кто шарит, как работает экономика здорового человека, тот её поддержит. Экономика, в том числе и цены, должна сама себя регулировать, а не делать это с помощью государства», — считает Иван К.

Другие, наоборот, уверены, что если отпустить вожжи, то бизнес просто высосет из населения все деньги. Поэтому оставлять людей один на один с капиталистами не стоит, считают граждане.

«Цены регулируют производители, а им всегда мало! Выросла цена на нефть — подорожал бензин, а вместе с ним и всё! Даже интернет дорожает. А если упала цена на нефть, то бензин опять подорожал. Логика, я надеюсь, понятна», — поделился своим мнением Алексей З.

Нашлись и те, кто отметил, что Набиуллина в своих рассуждениях совершенно не берёт в расчёт ситуацию, в которой оказались простые люди.

«Пусть проживет на среднюю зарплату по России, и потом послушаем, как заговорит. Совесть совсем потеряли», — пишет Карина Р.

Напомним, 7 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Биржевом форуме призвала как можно скорее отказаться от административного ограничения цен.