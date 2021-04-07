Приштина, , 22:54 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 7 апреля сообщили о том, что 8 апреля в крае начнется вакцинация лиц старше 85 лет от COVID-19.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцинация будет проходить в Приштине и тех городах Косово, куда уже привезли вакцины. 11 апреля начнется вакцинация лиц в возрасте от 80 до 84 лет.

Предварительно координаторы вакцинации будут осуществлять телефонный звонок представителям этих возрастных групп.

С начала пандемии в распоряжение косовского минздрава поступила лишь одна партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысяч доз. Вакцины прибыли в край посредством международного механизма COVAX и были произведены британской компанией AstraZeneca. Помощь в вакцинации медиков и преподавателей Косово оказывает Албания.

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