Москва, , 22:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому звание заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Кибовскому Александру Владимировичу — министру правительства Москвы, руководителю департамента культуры Москвы, академику ФГБУ «Российская академия художеств», — говорится в документе.

Александр Кибовский руководит департаментом культуры Москвы с 2015 года, до этого в течение пяти лет возглавлял департамент культурного наследия столицы.

Он также является председателем московского отделения Российского военно-исторического общества и руководит рабочей группой по координации информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами военной истории Российского организационного комитета «Победа», возглавляемого Владимиром Путиным.