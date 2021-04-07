Лос-Анджелес, США, 7 апреля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Роберт Паттинсон рассказал, что во время съёмок кинокомикса «Бэтмен» столкнулся с давлением со стороны фанатов. Об этом 7 апреля сообщил портал Cinema Blend.

(сс) Thwipster Комикс про Бэтмана

Актёр пояснил, что он и раньше играл популярных персонажей, однако их поклонники обычно не реагировали на его высказывания об этих героях. Сейчас он заметил, что стоит ему сказать «одно предложение о Бэтмене», как многие фанаты сразу же воспринимают эти слова как оскорбление.

При этом Паттинсон обратил внимание, что было выпущено очень много комиксов, фильмов и других произведений об этом супергерое. По мнению актёра, если пытаться играть «исторически точного Бэтмена», то можно «буквально сыграть что угодно».

Напомним, ранее кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру «Бэтмена» на 4 марта 2022 года. Снимает кинокомикс режиссёр Мэтт Ривз.