Балашиха, Московская область, , 22:41 — REGNUM Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции. «Ак Барс» сократил отставание в серии до минимума — 2:1.

«Все впереди еще. Получилось забить два гола — первый период у нас получился.

Нам не хватало забить первыми. Это нужно было сделать с такой командой. Хорошая игра была, очень много борьбы было. Идем дальше.

Когда проигрываешь — всегда чего-то не хватает. Повели в счете, заставили соперника отыгрываться.

В Казани мы пропустили такие голы… Их можно было бы заблокировать. Сегодня у нас хорошо получилось блокировать броски», — приводит слова специалиста портал «Бизнес Online».