Балашиха, Московская область, 7 апреля 2021, 22:41 — REGNUM Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции. «Ак Барс» сократил отставание в серии до минимума — 2:1.
«Все впереди еще. Получилось забить два гола — первый период у нас получился.
Нам не хватало забить первыми. Это нужно было сделать с такой командой. Хорошая игра была, очень много борьбы было. Идем дальше.
Когда проигрываешь — всегда чего-то не хватает. Повели в счете, заставили соперника отыгрываться.
В Казани мы пропустили такие голы… Их можно было бы заблокировать. Сегодня у нас хорошо получилось блокировать броски», — приводит слова специалиста портал «Бизнес Online».