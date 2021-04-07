Лос-Анджелес, США, , 22:36 — REGNUM Крис Хемсворт рассказал о подходе к тренировкам, который он использовал перед съёмами кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Об этом 7 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Актёр рассказал, что изучил множество методов для выявления правильного объема тренировок. Хемсворт заявил, что он, возможно, никогда в жизни не был в такой хорошей физической форме, как сейчас.

«В течение многих лет я, вероятно, перетренировывался. Люди, которые занимаются наращиванием мышц, часто не осознают, что это спорт, которым не надо заниматься семь дней в неделю по два часа в день», — сказал Хемсворт, добавив, что во время съёмок в предыдущих фильмах про Тора он тратил больше энергии и чувствовал себя хуже.

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В ноябре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что Крис Пратт, исполняющий в фильмах Marvel роль Звёздного Лорда, в шутку попросил Криса Хемсвортаперестать тренироваться. В декабре 202-го Натали Портман (Джейн Фостер), увидев фотографию тренировки Хемсворта, заявила, что она будет не лучшим образом выглядеть рядом с ним в будущем кинокомиксе.

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