Москва, 7 апреля, 2021, 22:34 — ИА Регнум. НАТО активизировала разведывательную деятельность на Украине вдоль границ с Россией и на линии соприкосновения в Донбассе, альянс материально помогает украинским боевикам вести войну, говорится в опубликованном 7 апреля на сайте МИД РФ заявления официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Gov.ua НАТО и Украина

Российский дипломат отметила, что НАТО снабжает украинские формирования летальным вооружением, беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы. Западные инструктора обучают украинских боевиков ведению войны против ДНР и ЛНР. Таким образом, источник эскалации напряжённости в Донбассе и на российско-украинской границе находится никак не в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова в своём заявлении указала на масштабные планы НАТО по военным учениям на Украине в текущем году.