Мюнхен, Германия, , 22:32 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, портал Deutsche Welle подтвердил информацию о том, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не сможет помочь своей команде в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Матч состоится 13 апреля.

Он продолжает восстанавливаться от повреждения колено, полученного во время квалификации чемпионата мира 2022 года в составе сборной Польши.

В текущем сезоне польский форвард забил 35 голов в 25 матчах чемпионата Германии.