Тирана, , 22:33 — REGNUM В Албании 7 апреля в результате обследования 2538 человек выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 565 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 127 192 случая заражения коронавирусом. 95 600 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2291 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 29 301 Две трети случаев приходится на Тирану — 20 738. На стационарном лечении находятся 256 пациентов. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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