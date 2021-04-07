Рим, , 22:21 — REGNUM Чуть более восьми миллионов граждан Италии получили первую прививку от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения в среду, 7 апреля.

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 7 апреля, в Италии умерли 112 374 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 627 (днем ранее — на 421). Число подтвержденных носителей выросло на 13 708 (днем ранее — на 7767). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 700 393 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 547 837 человек — на 7868 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 593 223 человека, что составляет 5,97% населения Италии.