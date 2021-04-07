Приштина, , 22:25 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 7 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 4742 образцов в крае выявили 685 носителей коронавируса, что стало новым антирекордом для края. Ещё 788 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово выявлен 95 341 случай заражения коронавирусом. 79 490 пациентов уже здоровы. 1948 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 903 человека.

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Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра АлбанииЭди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространению инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

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