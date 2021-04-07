Подгорица, , 22:20 — REGNUM 7 апреля на встрече по видеосвязи с госсекретарем по европейским делам министерства иностранных дел Португалии Анной Паулой Закарияс министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович выразил надежду, что во время председательства Португалии в Совете Европейского союза (ЕС) будет соблюдена преемственность политики расширения. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Радулович также заявил, что полноправное членство в ЕС является конкретной задачей и стратегическим приоритетом Черногории. В этом контексте он указал, что Подгорица высоко ценит бескорыстную поддержку ЕС европейской перспективы Западных Балкан.

«Мы надеемся, что во время португальского председательства будет соблюдена преемственность политики расширения», — отметил Радулович.

Он подчеркнул, что в предстоящий период основное внимание будет уделено решению проблем, изложенных в главах 23 и 24, касающихся борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС дополнил новую методологию переговоров с Сербией и Черногорией