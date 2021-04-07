Рим, , 22:13 — REGNUM

Доля граждан Италии, которые волнуются из-за эпидемиологической ситуации и ее последствий, в марте 2021 года достигла 91%, что на 4% выше, чем месяцем ранее, таковы итоги исследования Demos, опубликованные в среду, 7 апреля.

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Особенно заметно выросла доля тех, у кого ситуация с коронавирусом вызывает «сильное беспокойство» (с 42% до 56%).

80% граждан страны полагают, что эпидемия продлится еще не меньше года, в том числе 24% — что она продлится несколько лет.

По данным на 7 апреля, в Италии умерли 112 374 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 627 (днем ранее — на 421). Число подтвержденных носителей выросло на 13 708 (днем ранее — на 7767). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 700 393 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 547 837 человек — на 7868 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 593 223 человека, что составляет 5,97% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.