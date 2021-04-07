Рим, 7 апреля, 2021, 22:12 — ИА Регнум.

В 2020 году итальянские налогоплательщики перечислили в национальный фонд социального обеспечения 225,5 млрд евро, сообщили в фонде в среду, 7 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атлант

Это на 11 млрд евро меньше, чем по итогам 2019 года, при этом в прогнозах самого фонда, опубликованных осенью 2020 года, предполагалось, что средств поступит еще на 4 млрд евро меньше.

По предварительным данным, фонд закончил 2020 год с отрицательным балансом в 5,7 млрд евро.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.