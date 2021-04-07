Рим, , 22:10 — REGNUM

По данным на вечер среды, 7 апреля, в Италии умерли 112 374 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 627 (днем ранее — на 421), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 708 (днем ранее — на 7767).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 700 393 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 547 837 человек — на 7868 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 3 593 223 человека, что составляет 5,97% населения Италии.