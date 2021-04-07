Курган, , 22:04 — REGNUM Курганская область стала самой успешной из всех 10 «отстающих» субъектов России, где реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития региона. Об этом заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков на брифинге по итогам рабочей поездки сенаторов в Курган.

Индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР) Курганской области формировалась при поддержке в том числе Совета Федерации. Согласно программе, регион получает в течение пяти лет по миллиарду рублей на приобретение нового оборудования, создание новых производств через компенсацию первого взноса по договору лизинга, микрозаймы под 0,1% годовых, строительство семи индустриальных парков, помощь в приобретении жилья в муниципалитетах области.

Как отметил Вадим Шумков, из всех направлений наиболее востребованным оказалось приобретение нового оборудования. В 2020 году было большое количество заявок от предприятий и малого бизнеса на эту меру поддержки.

«А на выходе нам это даёт сотни новых рабочих мест, десятки новых производств. Будут новые рабочие места с достойной зарплатой, будет и улучшение качества жизни. Это трудоёмкая работа», — подчеркнул глава Зауралья.