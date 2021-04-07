Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали злоумышленника, который средь бела дня у отеля в Петербурге зарезал мужчину средних лет и тяжело ранил его пожилого отца. Об этом вечером 7 апреля сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

«В Республике Карелия задержан 46-летний ранее судимый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Напомним, по данным следствия, днем 7 апреля около гостиницы «Пулковская» на площади Победы в Московском районе Петербурга злоумышленник по неустановленным мотивам нанес ножевые удары местному жителю, 1959 года рождения, и его сыну, 1979 года рождения, и сразу скрылся на автомобиле. От ранений более молодой мужчина умер на месте, его отец был госпитализирован. Для поиска и задержания преступника в Петербурге вводился план «Перехват».

По факту преступления органами СКР возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания «Фонтанка», возможно, отец и сын занимались продажей элитного алкоголя и частными валютными операциями.