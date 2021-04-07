Варшава, , 22:01 — REGNUM Польша «не оставит поляков в Белоруссии без помощи», а положение польской диаспоры в Белоруссии стало одним из приоритетных вопросов во внешней политике Варшавы. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 апреля глава канцелярии премьер-министр Польши Михал Дворчик.

По его словам, в польском правительстве доминирует точка зрения, что аресты активистов Союза поляков Белоруссии является «местью Александра Лукашенко за то, что Польша поддерживает белорусскую оппозицию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.