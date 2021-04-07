Москва, 7 апреля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Минсельхоз России предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции на 20% — до 300 тысяч тонн. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Томаты

Согласно данным Федеральной таможенной службы, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, на начало апреля общий объём ввоза свежих и охлаждённых томатов из Турции составил 234 372 тонны при разрешённом объёме в 250 тысяч тонн.

Увеличить квоту предлагается ‎»во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой Республики ‎на территорию Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.

Напомним, Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда товаров, включая томаты, с января 2016 года до ноября 2017 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Со снятием ограничений была введена квота на ввоз в Россию из Турции до 50 тысяч тонн томатов, которая затем постепенно увеличивалась.